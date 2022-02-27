Учёные определили полезную для костей диету

Исследователи изучили информацию о более чем 13 тысячах человек. Они обнаружили небольшую, но существенную связь между соблюдением средиземноморской диеты и более высокой плотностью костей в отделах позвоночника, шее, бедрах и теле в целом.

Учёные отмечают, что новое исследование показывает скромное влияние, вероятно, недостаточное для предотвращения или обращения вспять остеопороза у тех, кто к нему генетически предрасположен. Однако здоровая диета обеспечивает положительные системные эффекты, такие как снижение уровня воспаления. А это способствует более здоровому функционированию костного механизма.

Средиземноморская диета включает в себя оливки и оливковые масла, цельнозерновые продукты, рыбу и другие морепродукты, большое количество овощей бобы и орехи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.