Наука и технологии
12:24, 04 февраля 2023
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Учёные определили пользу поездок на работу

Для психологического самочувствия

У многих людей дорога в офис и обратно занимает час или больше в день. Неудивительно, что большинству это не нравится. Однако исследователи заявили, что на самом деле такие поездки могут быть полезны для нашего ментального здоровья.

Учёные определили пользу поездок на работу

Фото: Unsplash

Авторы новой работы утверждают, что поездки на работу являются временем, свободным от домашних и рабочих дел. Оно даёт возможность восстановиться после работы и мысленно переключиться.

Участники исследования рассказали, что используют время в пути как для мысленного перехода от работы к домашним ролям, так и для начала психологического восстановления после рабочего дня. Так, в дни с более продолжительными, чем в среднем, поездками на работу люди сообщали о более высоком уровне психологической отстранённости от рабочих дел и были более расслабленными.

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