Учёные определили пользу поездок на работу

Авторы новой работы утверждают, что поездки на работу являются временем, свободным от домашних и рабочих дел. Оно даёт возможность восстановиться после работы и мысленно переключиться.

Участники исследования рассказали, что используют время в пути как для мысленного перехода от работы к домашним ролям, так и для начала психологического восстановления после рабочего дня. Так, в дни с более продолжительными, чем в среднем, поездками на работу люди сообщали о более высоком уровне психологической отстранённости от рабочих дел и были более расслабленными.