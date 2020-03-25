Учёные определили препараты, увеличивающие вероятность тяжёлого исхода коронавирусной инфекции

Речь идёт об ингибиторах ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и блокаторах рецепторов ангиотензина (БРА) II. Эти две категории препаратов, по мнению учёных из Университета штата Луизиана, приводят к увеличению количества клеточных рецепторов АПФ2 в системе лёгочного кровообращения человека. С этими рецепторами при заражении связываются коронавирусы.

То есть указанные выше препараты могут усилить распространение вируса в организме. Это увеличивает риск тяжёлых последствий заболевания.

Исследователи отметили, что их гипотезу подтвердили истории болезней пациентов с коронавирусной инфекций в Китае. Выборка охватывает период с 11 декабря 2019 по 29 января 2020 года.