Учёные определили причину переедания и проблем с сердцем

Учёные поняли это благодаря исследованию. В нём участвовали 495 женщин в возрасте от 20 до 76 лет. Исследователи уделяли внимание качеству сна участниц, времени, необходимому им для засыпания, а также случаям бессонницы. Кроме того, женщины рассказывали, какие продукты употребляли в течение года.

Как выяснилось, участницы, которые дольше засыпали, потребляли больше калорий и пищи в целом. Помимо этого, чем сильнее были признаки бессонницы у женщин, тем меньше ненасыщенных жиров, полезных для здоровья, они употребляли.

В итоге исследователи решили, что качество сна влияет на то, как люди употребляют пищу. А переедание, в свою очередь, способствует ожирению, которое является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.