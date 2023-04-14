Учёные определили признак скорой смерти у пожилых

Они провели исследование с участием более 16 тысяч австралийцев старше 70 лет. Они обнаружили, что снижение массы тела и окружности талии связано с повышением риска смертности от всех причин. Так, у мужчин с потерей веса от 5% до 10% риск смертности от всех причин был на 33% выше, а у мужчин с потерей веса более чем на 10% риск был выше на 289%. У женщин наблюдалась аналогичная зависимость.

Причиной потери веса часто является уменьшение аппетита и количества приёмов пищи. Исследователи полагают, что потеря веса может быть симптомом скрытых заболеваний, укорачивающих жизнь.