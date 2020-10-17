Учёные определили самое безопасное место за столом в период пандемии

В модели учёных были два соединённых столика площадью 60 квадратных сантиметров — утверждается, что это стандарт для ресторанов. За столиком сидели четыре человека. Как оказалось, когда человек говорит, 5% капель, которые он выдыхает, попадают на его собеседника. При этом на того, кто сидит бок о бок, попадает в пять раз больше капель, чем на того, кто находится напротив. Меньше всего же «пострадает» человек, сидящий по диагонали от говорящего.

Исследователи также рассказали, что риск заражения при сидении бок о бок можно снизить, если не смотреть друг на друга при разговоре.