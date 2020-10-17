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Учёные определили самое безопасное место за столом в период пандемии
Лучше сидеть по диагонали друг от друга
Японские учёные при помощи суперкомпьютера смоделировали распространение коронавируса при беседе людей за одним столом. Благодаря этому исследователи выяснили, где безопаснее всего сидеть в такой ситуации.
В модели учёных были два соединённых столика площадью 60 квадратных сантиметров — утверждается, что это стандарт для ресторанов. За столиком сидели четыре человека. Как оказалось, когда человек говорит, 5% капель, которые он выдыхает, попадают на его собеседника. При этом на того, кто сидит бок о бок, попадает в пять раз больше капель, чем на того, кто находится напротив. Меньше всего же «пострадает» человек, сидящий по диагонали от говорящего.
Исследователи также рассказали, что риск заражения при сидении бок о бок можно снизить, если не смотреть друг на друга при разговоре.