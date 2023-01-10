Учёные определили самую глупую породу собак

По словам учёных, афганская борзая — наименее умная порода собак. У неё особенно низок так называемый «интеллект послушания». Этот термин характеризует способность псов учиться у людей. Афганской борзой требовалось более 80 повторений от дрессировщика, чтобы понять новую команду. Порода подчинялась первой команде менее чем в 25% случаев.

Далее по «глупости» расположены басенджи, английский бульдог, чау-чау, борзая, бладхаунд.