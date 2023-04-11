Наука и технологии
14:49, 11 апреля 2023
1 мин.

Учёные определили самую вредную жидкость для вейпа

Провели эксперимент

Учёные из США выяснили, что жидкости для электронных сигарет с ароматом ментола наносят больше вреда лёгким, чем другие.

Учёные определили самую вредную жидкость для вейпа

Фото: Unsplash

Исследователи использовали роботизированную систему, которая имитирует дыхание человека. Они измеряли количество и размер токсичных частиц, образующихся при испарении разных жидкостей. Оказалось, что ментоловые жидкости генерируют больше микрочастиц, которые могут проникать в лёгкие и вызывать воспаление.

Кроме того, учёные анализировали данные о пациентах-курильщиках. Они обнаружили, что те, кто курил ментоловые жидкости, имели более слабую функцию лёгких. Это не зависело от других факторов, таких как возраст, пол, стаж курения или содержание никотина.

Новости партнеров
Новости партнеров