Учёные определили самую вредную жидкость для вейпа

14:49, 11 апреля 2023
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Учёные определили самую вредную жидкость для вейпаПровели эксперимент
Учёные из США выяснили, что жидкости для электронных сигарет с ароматом ментола наносят больше вреда лёгким, чем другие.
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Исследователи использовали роботизированную систему, которая имитирует дыхание человека. Они измеряли количество и размер токсичных частиц, образующихся при испарении разных жидкостей. Оказалось, что ментоловые жидкости генерируют больше микрочастиц, которые могут проникать в лёгкие и вызывать воспаление.
Кроме того, учёные анализировали данные о пациентах-курильщиках. Они обнаружили, что те, кто курил ментоловые жидкости, имели более слабую функцию лёгких. Это не зависело от других факторов, таких как возраст, пол, стаж курения или содержание никотина.