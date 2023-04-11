Учёные определили самую вредную жидкость для вейпа

Исследователи использовали роботизированную систему, которая имитирует дыхание человека. Они измеряли количество и размер токсичных частиц, образующихся при испарении разных жидкостей. Оказалось, что ментоловые жидкости генерируют больше микрочастиц, которые могут проникать в лёгкие и вызывать воспаление.

Кроме того, учёные анализировали данные о пациентах-курильщиках. Они обнаружили, что те, кто курил ментоловые жидкости, имели более слабую функцию лёгких. Это не зависело от других факторов, таких как возраст, пол, стаж курения или содержание никотина.