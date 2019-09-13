Учёные определили самые грязные деньги в мире

Изучив множество бумажных денег, исследователи пришли к выводу, что самыми грязными можно назвать румынские. Румынский лей оказался отличным переносчиком бактерий из-за полимеров, которые используются в банкнотах для их долговечности.

Также одними из самых грязных учёные признали американские и канадские доллары и индийские рупии.

За своё открытие исследователи получили награду в виде 10 триллионов зимбабвийских долларов одной купюрой. Рыночная стоимость банкноты на момент выпуска была равна примерно 40 американским центам.