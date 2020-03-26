Учёные определили самый заразный период для коронавирусной инфекции

Научную статью об этом опубликовали в авторитетном журнале The Lancet. Учёные проанализировали образцы слюны 23 заражённых коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 из разных больниц. Возраст пациентов колебался от 35 до 75 лет.

Исследователи выяснили, что слюна этих людей была наиболее заразна в течение первой недели после появления симптомов. Затем заразность постепенно сходила на нет.

Учёные заявили, что этот факт может объяснить то, почему вирус распространяется так быстро. Ведь человек способен заражать других ещё до того, как будет госпитализирован.

Напомним, на сегодня в мире зафиксировано примерно 473 тысячи случаев заражения.