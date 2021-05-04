Учёные определили самых агрессивных собак

Кратко об исследовании пишет Naked Science. Учёные из Хельсинкского университета изучили данные 9270 собак. 1791 из них вела себя агрессивно по отношению к людям. Агрессивным поведением исследователи считали лай, рычание и кусание.

Как оказалось, на это влияют несколько факторов: пожилой возраст, пол (мужской), страх, небольшой размер тела, отсутствие контактов с другими собаками, «эффект первого питомца», порода. Учёные рассказали, что пожилые и небольшие собаки с большей вероятностью будут агрессивными. Наиболее «злыми» породами оказались шелти, пудели, той-терьеры и цвергшнауцеры.

«Эффект первого питомца» оказался, пожалуй, самым неожиданным фактором. Он говорит о том, что у хозяина собаки до этого не было питомца.