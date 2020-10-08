Учёные определили склонных к изменам мужчин

Исследование учёных опубликовали в журнале Personality and Individual Differences, а кратко о нём пишет New York Post. Авторы работы изучили группу студентов-гетеросексуалов из Китая, которая состояла из 116 мужчин и 145 женщин.

Учёные записали их голоса, а затем попросили участников оценить вероятность того, что они останутся верными своим партнёрам, по шкале от 1 до 7. Исследователи изучили данные и рассказали, что мужчины с низкими голосами с большей вероятностью могли изменять партнёршам. В New York Post напомнили, что с биологической точки зрения низкие голоса указывают на более высокий уровень тестостерона — мужского полового гормона.