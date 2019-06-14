Учёные определили, сколько часов необходимо отдыхать на природе

Чтобы узнать это, учёные опросили 19 806 британцев. Исследование проводилось с 2014 по 2016 годы. Людям предлагали заполнить анкету, состоящую из вопросов о том, сколько времени они провели на природе за последнюю неделю, и как оценивают собственное физическое и психическое состояние. Кроме того, исследователи узнавали об образе жизни респондентов, стрессовых ситуациях, хронических заболеваниях и вредных привычках.

Проанализировав анкеты, учёные узнали, сколько времени в среднем проводили на природе те люди, которые говорили о хорошем физическом и психическом состоянии. Как оказалось, самочувствие респондентов, отдыхающих вне города менее двух часов в неделю, ничем не отличалось от самочувствия тех, кто вообще не бывал на природе. Те же, кто гулял в лесу и у водоёмов хотя бы два часа в неделю сообщали о более высоком уровне здоровья.

Учёные отмечают, что результаты их исследования учитывают только субъективный уровень счастья респондентов. Объективные физические показатели здоровья исследователи не измеряли.