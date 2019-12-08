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Учёные определили способ избежать преждевременной смерти
Он доступен каждому
Испанские учёные заявили, что физические упражнения — хороший способ предотвратить преждевременную смерть, связанную с раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Исследователи изучили данные 4714 женщин, средний возраст которых был равен 64 годам. Участницам исследования делали эхокардиографию, пока они занимались на беговой дорожке. Причём у женщин были либо диагностированы, либо подозревались болезни коронарной артерии. Затем учёные сравнили испытуемых по степени физической подготовки.
Спустя четыре года наблюдений исследователи зафиксировали 345 случаев смерти участниц от сердечно-сосудистых заболеваний, 164 смерти от рака и 203 смерти от других причин. Как оказалось, у женщин с низким уровнем физической подготовки годовой уровень смертности был в четыре раза больше, чем у остальных.