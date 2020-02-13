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Учёные определили срок жизни коронавирусов на предметах

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Немецкие учёные определили срок жизни коронавирусов на предметах. Как оказалось, вирусы могут оставаться активными на различных поверхностях достаточно долго.

Учёные обобщили всю известную информацию о стойкости человеческих коронавирусов на поверхностях предметов. Обзор 22 научных работ показал, что некоторые коронавирусы могут сохраняться на металле, стекле или пластике до девяти дней при комнатной температуре. К счастью, от них можно избавиться с помощью обработки поверхностей растворами этанола, перекиси водорода или гипохлорита натрия.

Исследователи не изучали конкретно коронавирус COVID-19, вспышка которого началась в Китае в конце прошлого года, но считают, что его стойкость на предметах не будет сильно отличаться от других вирусов семейства. Впрочем учёные отмечают, что на сегодня неизвестно, может ли человек получить COVID-19, дотрагиваясь до предмета с вирусом, а затем касаясь руками своего рта, носа или глаза.

Также учёные рассказали, что низкая температура и высокая влажность воздуха увеличивают срок жизни коронавирусов.