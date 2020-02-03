Учёные определили сроки появления опасных солнечных супербурь

К такому выводу пришли исследователи из Университета Уорика и Британской антарктической службы. Они определили сроки появления опасных солнечных супербурь, которые разделили на две категории: наиболее сильные (great) и обычные (severe). Первые в среднем случаются раз в четверть века, а вторые — каждые три года.

Солнечные бури, также называемые геомагнитными, происходят из-за возмущений на Солнце, в ходе которых оно выбрасывает заряженные частицы. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, возникает буря. Они опасны для человечества потому, что оно становится всё более зависимо от электроники.

Исследователи изучили данные магнитного поля Земли, собранные за 150 лет. Они выяснили, что за рассматриваемый период сильные супербури происходили 42 раза, а обычные — 6 раз.