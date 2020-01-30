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Учёные определили сроки появления симптомов после заражения китайским коронавирусом
Речь о кашле и лихорадке
Китайские учёные определили среднюю длительность инкубационного периода для нового коронавируса, эпидемия которого бушует в Китае. Инкубационный период — это срок появления первых симптомов после заражения организма вирусом.
Согласно свежей научной статье, инкубационный период для коронавируса 2019-nCov в среднем составляет 5,2 дня. Однако его продолжительность может сильно варьироваться у разных пациентов. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что время появления симптомов с момента заражения может составлять от двух до десяти дней.
Китайские исследователи также узнали, что количество заражённых коронавирусом людей удваивалось в среднем каждые 7,4 суток, а каждый пациент в среднем заразил по 2,2 человека.
Напомним, среди характерных симптомов болезни значатся кашель и лихорадка.