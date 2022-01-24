Учёные определили третью ведущую причину смерти в мире

В исследовании говорится, что в 2019 году было зарегистрировано 4,95 млн смертей, связанных с устойчивостью бактерий к противомикробным препаратам. Это делает проблему третьей по значимости причиной смерти во всём мире.

Чем больше видов бактерий не реагируют на антибиотики, тем больше пациентов гибнет от инфекций — и исследователи уже давно бьют тревогу по этому поводу. Предыдущие оценки учёных предсказывали 10 млн ежегодных смертей из-за резистентности к антибиотикам к 2050 году. Однако, похоже, что мы уже намного ближе к этой цифре, чем думали.

В целом, только инсульт и сердечные заболевания вызвали больше смертей, чем устойчивость к противомикробным препаратам в 2019 году.