Учёные определили уникальные характеристики нейронов человека

Данная работа является одной из первых в своём роде на живых нейронах человека. Целью исследования было понять, что делает человеческие нейроны собственно человеческими. Учёные также хотели узнать, как различаются пирамидальные нейроны в верхнем и нижнем слоях неокортекса.

Для исследования использовали ткань мозга сразу после того, как она была удалена во время обычной операции у пациентов с эпилепсией и опухолями. Ткань поддерживали в живом состоянии.

В итоге учёные обнаружили огромное разнообразие пирамидальных клеток неокортекса человека. Исследователи увидели и специфические особенности нейронов более глубокого слоя, позволяющие им поддерживать аспекты межуровневой коммуникации и генерацию функционально важных ритмов мозга.