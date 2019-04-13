Учёные опровергли, что нынешняя молодёжь добивается больших успехов, чем их родители

Так, в 2005 году больше половины мужчин и женщин в возрасте 30 лет получали более высокую зарплату, чем их отцы. Для оценки исследователи из Университета Суррея использовали сведения о доходах британцев с 1968 года. Также они применяли информацию, собранную в рамках Британского когортного исследования 1970 года. На основе этих данных учёные подсчитали количество людей в возрасте 30 лет, которые зарабатывают больше, чем их родители.

В 2017 году только четверть женщин и 45% мужчин получали зарплату выше, чем их отцы. Если бы не кризис, то сейчас доля молодых людей с заработной платой выше, чем у родителей, оказалась бы намного выше.