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Учёные опровергли, что нынешняя молодёжь добивается больших успехов, чем их родители

Только треть тридцатилетних зарабатывает больше, чем их отцы
Исследователи обнаружили, что за последние десять лет уровень заработной платы тридцатилетних людей был ниже, чем у их родителей как минимум в половине случаев. Виной тому стал финансовый кризис 2007-2008 гг.

Так, в 2005 году больше половины мужчин и женщин в возрасте 30 лет получали более высокую зарплату, чем их отцы. Для оценки исследователи из Университета Суррея использовали сведения о доходах британцев с 1968 года. Также они применяли информацию, собранную в рамках Британского когортного исследования 1970 года. На основе этих данных учёные подсчитали количество людей в возрасте 30 лет, которые зарабатывают больше, чем их родители.

В 2017 году только четверть женщин и 45% мужчин получали зарплату выше, чем их отцы. Если бы не кризис, то сейчас доля молодых людей с заработной платой выше, чем у родителей, оказалась бы намного выше.

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