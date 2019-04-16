Учёные опровергли миф, что путешествовать сквозь чёрные дыры невозможно

Учёные из Гарвардского и Стэнфордского университетов провели новое исследование, которое подтвердило реальность путешествий по так называемым «кротовым норам» или «червоточинам» из одной области пространства-времени в другую. Проблема в том, что такие путешествия будут очень, очень медленными.

Также исследование показало, что мы можем получить информацию из чёрных дыр. Как отметил один из исследователей, проход через такую «червоточину» займёт куда больше времени, чем «традиционное» путешествие в пространстве.

Исследование имеет больше отношения к квантовой механике, чем к межгалактическим путешествиям. Новая теория утверждает, что две чёрные дыры, соединённые на квантовом уровне, могут работать как «червоточина», через которую может проходить свет. Это означает, что свет и информация могут быть получены из чёрных дыр. Ранее это считалось невозможным.

Исследователи заявили, что с внешней точки зрения путешествие через «червоточину» эквивалентно квантовой телепортации с использованием черных дыр. Проблема в том, что, результат предсказать невозможно. Также они надеются, что новое исследование позволит узнать больше о теории струн, квантовой гравитации и, возможно, приведёт к новым постулатам квантовой механики.