Учёные опровергли миф о палеодиете: древние люди ели не так много мяса

Широко использовали «переработанные» растительные продукты
Новое исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Research учёными из Австралийского национального университета и Университета Торонто-Миссиссага, показало: представление о древних людях как о строгих любителях мяса «сильно упрощено».
На самом деле наши предки питались очень разнообразно и активно использовали растительную пищу задолго до появления земледелия.

Как объясняет соавтор работы Анна Флорин, часто кажется, что важность растений появилась только с началом сельского хозяйства. Но археологические находки со всего мира говорят об обратном. Древние люди умели перемалывать дикое зерно, готовить крахмалистые корнеплоды, а также обрабатывать горькие орехи. Эти приёмы существовали тысячи лет до того, как люди начали выращивать культуры.

Исследователи называют человека «видом широкого спектра», потому что мы способны использовать самые разные источники пищи — и растительные, и животные. По словам второго соавтора, Моники Рэмзи, именно способность перерабатывать растительные продукты помогла нашим предкам осваивать самые разные уголки планеты.

