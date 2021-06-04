Ранее появилась гипотеза, что анатомические различия между мужчинами и женщинами зависят от того, какой вклад они вносят в уход за потомством. В древности эти различия были выражены сильнее. По мнению некоторых учёных, сглаживаться они начали из-за перехода к земледелию около 10 тысяч лет назад.

Авторы новой научной работы опровергли эту гипотезу, пишет Naked Science. Анализ генома показал, что вариации генов, ответственных за половой диморфизм, в большинстве не стали более распространёнными, чем раньше. Учёные сделали вывод, что половые различия стали менее выраженными у людей ещё до того, как они окончательно перешли к земледелию.