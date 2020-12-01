Учёные опровергли миф о вреде смартфона для психики

Об исследовании кратко пишет «Популярная механика». В течение недели учёные измеряли время, которое участники проводили со смартфонами. Людей также опрашивали о состоянии психологического и физического здоровья.

В итоге авторы исследования увидели, что количество времени за смартфоном не влияет на симптомы тревоги, депрессии или стресса. Как оказалось, люди с более высокими показателями тревоги или депрессии не использовали устройство больше, чем остальные.

Однако обнаружилась одна любопытная вещь. Психическое здоровья участников было связано с их беспокойством конкретно по поводу использования смартфонов. Если человек смотрел в экране дольше, чем хотел, или если он постоянно пытался сократить экранное время, то испытывал депрессивные настроения и тревогу.

Иными словами, сам по себе смартфон не влияет негативно на психику, но беспокойство из-за его чрезмерного использования может это делать.