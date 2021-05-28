Учёные опровергли пользу кофе при недосыпе

Кратко о работе специалистов из Университета штата Мичиган пишет Naked Science. Есть предположение, что недосып снижает бдительность, что мешает днём решать когнитивные задачи, требующие внимания. Поэтому учёные провели эксперимент с 275 участниками, которые либо спали ночью, либо не спали, а потом решали задачи.

Добровольцы должны были вечером пройти простой тест на концентрацию внимания, а также решить более сложную задачу. Затем их разделили на две группы: первая не спала всю ночь, а вторая — спала. Утром все участники приняли по капсуле с 200 миллиграммами кофеина или плацебо. После этого они повторно прошли тесты.

Как оказалось, недосып ухудшает производительность при выполнении обоих типов задач. Кофеин же может помочь только в решении более простой задачи. Сложную задачу решать было одинаково нелегко всем вне зависимости от кофеина.