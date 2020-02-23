Учёные опровергли раннюю информацию об источнике коронавируса

Такие выводы озвучили учёные ботанического сада при Китайской академии наук. Исследователи проанализировали собранные в базе геномные данные 93 образцов нового коронавируса из 12 стран и четырёх континентов.

В итоге учёные обнаружили 58 гаплотипов, то есть совокупностей одних и тех же генов, расположенных в одних и тех же участках хромосом. Обычно они наследуются вместе. Один из гаплотипов у пациентов, связанных с рынком, не имел никакого отношения собственно к этому месту. Этот гаплотип произошёл от двух других в одном промежуточном носителе, предполагаемом «нулевом пациенте».

Учёные решили, что рынок не является первоначальным местом распространением коронавируса. Тот попал на рынок извне.

Согласно статистике, первое массовое заражение вирусом произошло 8 декабря, а это является косвенным доказательством того, что инфекция начала передаваться от человека к человеку ещё в конце ноября.