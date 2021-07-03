Учёные опубликовали инструкцию по скрещиванию человека и мыши

Инструкция по созданию мышиных эмбрионов с человеческими клетками была опубликована в журнале Nature Protocols. «Эта статья позволит многим учёным использовать эту новую платформу для изучения интересующих их заболеваний человека», — сказал один из авторов работы.

Описание метода позволит учёным создавать модели животных, которые покажут очень реалистичную картину эмбрионального развития организма. Когда-нибудь это поможет понять, как бороться с некоторыми человеческими заболеваниями.

Использование метода также позволяет отслеживать развитие стволовых клеток человека в химерном эмбрионе в режиме реального времени.