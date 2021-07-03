Учёные опубликовали инструкцию по скрещиванию человека и мыши

Наука и технологии
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Учёные опубликовали инструкцию по скрещиванию человека и мышиНо воспользоваться ею сможет не каждый
Год назад учёные из Университета штата Нью-Йорк в Буффало показали, что могут вырастить химерный эмбрион с клетками мыши и человека. Теперь авторы этой работы опубликовали подробное описание метода, чтобы другие исследователи могли его повторить.
Инструкция по созданию мышиных эмбрионов с человеческими клетками была опубликована в журнале Nature Protocols. «Эта статья позволит многим учёным использовать эту новую платформу для изучения интересующих их заболеваний человека», — сказал один из авторов работы.
Описание метода позволит учёным создавать модели животных, которые покажут очень реалистичную картину эмбрионального развития организма. Когда-нибудь это поможет понять, как бороться с некоторыми человеческими заболеваниями.
Использование метода также позволяет отслеживать развитие стволовых клеток человека в химерном эмбрионе в режиме реального времени.