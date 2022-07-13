Учёные: особый шрифт может заставить вас читать быстрее

Исследование показало, что изменение шрифта на тот, который лучше подходит для конкретного человека, приводит к увеличению скорости чтения на 35% при сохранении понимания. Выяснилось также, что люди не всегда знали, какой шрифт подходит им лучше всего: личные предпочтения не обязательно коррелировали со скоростью чтения.

В ходе исследования группе из 352 участников в возрасте от 18 до 71 года было поручено читать текст на своих личных устройствах. Были протестированы 16 распространённых шрифтов, используемых в интернете, газетах и PDF-файлах.

В будущем учёные надеются создать инструменты, которые помогут людям подбирать индивидуальный шрифт.