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Учёные отказываются признавать страсть к видеоиграм болезнью
Хотя ВОЗ относит зависимость от игр к расстройствам
Недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утвердила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой зависимость от компьютерных игр признаётся болезнью. Однако не все учёные согласны с тем, что подобное состояние требует вмешательства медицинских сотрудников.
Исследователи из Оксфордского университета и Кардиффского университета заявили, что не нашли достаточно доказательств тому, что так называемая игровая зависимость у подростков является самостоятельным заболеванием и требует лечения.
Учёные изучили данные более тысячи подростков и пришли к выводу, что нездоровое увлечение компьютерными играми скорее связано с уже существующими расстройствами. То есть, люди с ментальными проблемами вероятнее будут пытаться уйти от реальности с помощью игр, чем игры вызовут у них ментальные проблемы.
В итоге учёные пришли к выводу, что игровая зависимость как таковая не является самостоятельным расстройством. Она скорее сопутствует другим нарушениям ментального здоровья.
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