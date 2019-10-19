Учёные отказываются признавать страсть к видеоиграм болезнью

Исследователи из Оксфордского университета и Кардиффского университета заявили, что не нашли достаточно доказательств тому, что так называемая игровая зависимость у подростков является самостоятельным заболеванием и требует лечения.

Учёные изучили данные более тысячи подростков и пришли к выводу, что нездоровое увлечение компьютерными играми скорее связано с уже существующими расстройствами. То есть, люди с ментальными проблемами вероятнее будут пытаться уйти от реальности с помощью игр, чем игры вызовут у них ментальные проблемы.

В итоге учёные пришли к выводу, что игровая зависимость как таковая не является самостоятельным расстройством. Она скорее сопутствует другим нарушениям ментального здоровья.