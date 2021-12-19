Учёные откроют запечатанный на Луне 50 лет назад контейнер

Специалисты рассказали, что будут использовать специально созданный пробойник, чтобы открыть контейнер. В нём находится лунный грунт, собранный во время миссии «Аполлон-17» 1972 года. Это был последний полёт астронавтов на Луну.

Учёные надеются извлечь из контейнера лунные газы, которые, возможно, сохранились в образце. Исследователи говорят, что анализ этих образцов сейчас, с современными технологиями позволят сделать новые научные открытия.

Эти образцы были собраны из «оползневого месторождения». Сбором занимался Командир экипажа Юджин Сернан. Астронавт вбил в поверхность цилиндрическую трубу диаметром 70 см, чтобы извлечь образец лунного грунта.