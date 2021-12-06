Учёные открыли галактику, существование которой необъяснимо

Особенность галактики в том, что она лишена тёмной материи. Поэтому её существование невозможно объяснить с помощью современных космологических теорий. А альтернативные теории, в том числе модифицированная ньютоновская динамика, не могут корректно описать характер движения газа в этой галактике.

Что интересно, AGC 114905 не одна такая. Учёные обнаружили уже около 20 галактик, в которых тёмной материи мало или вовсе нет. Их назвали сверхрассеянными галактиками (UDG).

Очередная такая — AGC 114905 — находится на расстоянии 247 млн световых лет от Земли. Эта галактика занимает столько же места в космосе, что и Млечный Путь, но её звёздная масса примерно в 400 раз меньше.

Теперь учёным предстоит тщательнее изучать UDG и, возможно, строить новые теории.