Учёные открыли лягушек, не умеющих квакать

14:04, 03 февраля 2023
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Учёные открыли лягушек, не умеющих квакатьОни общаются прикосновениями
Биологи нашли в горных лесах на востоке Африки лягушек-тростнянок (Hyperolius). Они не могут квакать и «общаются» с другими особями при помощи прикосновений.
Фото: Christoph Liedtke
Длина тела тростнянок составляет не более 2,5 сантиметра в длину. На горле у них расположены множество мелких бугорков. Учёные предположили, что эти бугорки позволяют лягушкам общаться с партнёрами для спаривания.
Тростнянки отлично приспособились к среде обитания. Однако они нигде больше не встречаются, поэтому находятся под угрозой вымирания.