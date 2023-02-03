Учёные открыли лягушек, не умеющих квакать

Длина тела тростнянок составляет не более 2,5 сантиметра в длину. На горле у них расположены множество мелких бугорков. Учёные предположили, что эти бугорки позволяют лягушкам общаться с партнёрами для спаривания.

Тростнянки отлично приспособились к среде обитания. Однако они нигде больше не встречаются, поэтому находятся под угрозой вымирания.