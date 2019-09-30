Учёные открыли новую опасность для здоровья в работе таксистом

Но есть и хорошие новости: по словам учёных, уменьшить вред для здоровья таксистам поможет простое действие. Нужно лишь закрывать окна во время поездки.

Для своего исследования учёные изучили 140 профессиональных водителей, которые работали в центре Лондона. Участники эксперимента в течение 96 часов носили с собой специальные устройства с GPS, которые фиксировали концентрацию сажистого углерода.

Как оказалось, профессиональные водители в среднем подвергались воздействию повышенной концентрации сажистого углерода — 4,1 микрограмма на кубический метр воздуха. Это в четыре раза выше, чем содержится, например, дома или в офисе. При этом среди профессиональных водителей именно таксисты подвергались гораздо более серьёзному воздействию: 6,5 микрограмма на кубический метр. Вероятно, так происходит потому, что таксисты часто работают в наиболее загрязнённых районах города.