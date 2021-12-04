Учёные открыли новые способы превращать инфракрасный свет в видимый

Кратко об исследовании пишет Naked Science. Инфракрасное излучение человеческие глаза увидеть не могут — его длина волны больше, чем у красного видимого света.

Учёные предложили два подхода, как сместить инфракрасное излучение в видимую область. Они использовали колебания химических связей в молекулах, удерживаемых на подложке. При взаимодействии с этими молекулами энергия, которую несёт инфракрасный свет, преобразуется в колебательную энергию. В то же время на ту же поверхность направляют луч лазера, который приносит дополнительную энергию и переводит колебания в видимую область спектра.

Подходы отличаются друг от друга конструкциями наноантенн, которые концентрируют инфракрасный свет и луч лазера на молекулах.

Эти методы упростят обнаружение инфракрасного излучения. После преобразования в видимый диапазон, такой свет сможет увидеть даже камера смартфона.