Учёные открыли новый способ борьбы со старением и развитием рака

«Когда мы подавляем так называемый комплекс DREAM в клетках тела, включаются различные механизмы восстановления, что делает эти клетки чрезвычайно устойчивыми ко всем видам повреждений ДНК», — пояснил один из авторов новой научной статьи.

Работа учёных впервые позволяет им улучшить репарацию ДНК в клетках организма и воздействовать на причины старения и развития рака. В ходе экспериментов исследователям удалось подавить комплекс DREAM с помощью фармацевтического агента.