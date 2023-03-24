Наука и технологии
16:31, 24 марта 2023
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Учёные открыли новый способ борьбы со старением и развитием рака

Проверили на мышах, как обычно

Группа исследователей из Кёльнского университета обнаружила, что определённый белковый комплекс предотвращает восстановление повреждённого генома в клетках человека, мышей и нематоды. Если его подавить, то можно добиться успехов в лечении рака, а также в борьбе со старением.

Учёные открыли новый способ борьбы со старением и развитием рака

Фото: Unsplash

«Когда мы подавляем так называемый комплекс DREAM в клетках тела, включаются различные механизмы восстановления, что делает эти клетки чрезвычайно устойчивыми ко всем видам повреждений ДНК», — пояснил один из авторов новой научной статьи.

Работа учёных впервые позволяет им улучшить репарацию ДНК в клетках организма и воздействовать на причины старения и развития рака. В ходе экспериментов исследователям удалось подавить комплекс DREAM с помощью фармацевтического агента.

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