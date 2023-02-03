Учёные открыли новый тип льда

13:39, 03 февраля 2023
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Учёные открыли новый тип льдаНичего похожего они раньше не видели
Исследователи обнаружили новый тип льда, который больше похож на жидкую воду, чем на любой другой известный лёд. Он может изменить наше представление о воде.
Фото: Christoph Salzmann
Недавно обнаруженный лёд аморфен, то есть не имеет кристаллической структуры. Для его получения исследовательская группа энергично встряхивала обычный лёд вместе со стальными шариками в банке, охлажденной до -200 градусов по Цельсию.
Новый лёд имел ту же плотность, что и жидкая вода. Учёные предположили, что в таком виде лёд может существовать внутри спутников больших планет, таких как Юпитер и Сатурн.