Наука и технологии
13:39, 03 февраля 2023
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Учёные открыли новый тип льда

Ничего похожего они раньше не видели

Исследователи обнаружили новый тип льда, который больше похож на жидкую воду, чем на любой другой известный лёд. Он может изменить наше представление о воде.

Учёные открыли новый тип льда

Фото: Christoph Salzmann

Недавно обнаруженный лёд аморфен, то есть не имеет кристаллической структуры. Для его получения исследовательская группа энергично встряхивала обычный лёд вместе со стальными шариками в банке, охлажденной до -200 градусов по Цельсию.

Новый лёд имел ту же плотность, что и жидкая вода. Учёные предположили, что в таком виде лёд может существовать внутри спутников больших планет, таких как Юпитер и Сатурн.

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