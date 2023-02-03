Учёные открыли новый тип льда

Недавно обнаруженный лёд аморфен, то есть не имеет кристаллической структуры. Для его получения исследовательская группа энергично встряхивала обычный лёд вместе со стальными шариками в банке, охлажденной до -200 градусов по Цельсию.

Новый лёд имел ту же плотность, что и жидкая вода. Учёные предположили, что в таком виде лёд может существовать внутри спутников больших планет, таких как Юпитер и Сатурн.