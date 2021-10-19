Учёные открыли новый вид лука

Кратко об открытии исследователей пишет «Лента.ру». Учёные обнаружили лук в долине Нити на северо-востоке индийского штата Уттаракханд. Он произрастает на высоте от 3 до 4,8 тысячи метров. В основном его можно найти на открытых лугах, песчаных почвах, вдоль рек и горных потоков. Ближе всего новый вид к луку Пржевальского, который растёт в Гималаях.

Что любопытно, местные жители нашли этот лук раньше учёных. Его считают одним из лучших на местном рынке.

Сейчас исследователи опасаются, что люди будут стремиться попробовать новый лук и тем самым поставят экосистему под угрозу.