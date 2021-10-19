Учёные открыли новый вид лука

Наука и технологии
Сегодня в 17:22
1 мин.
Учёные открыли новый вид лукаРастёт в Индии и ценится местными жителями
Учёные из Индии описали новый вид съедобного лука Allium negianum. Он растёт в долине на границе с Непалом.
Кратко об открытии исследователей пишет «Лента.ру». Учёные обнаружили лук в долине Нити на северо-востоке индийского штата Уттаракханд. Он произрастает на высоте от 3 до 4,8 тысячи метров. В основном его можно найти на открытых лугах, песчаных почвах, вдоль рек и горных потоков. Ближе всего новый вид к луку Пржевальского, который растёт в Гималаях.
Что любопытно, местные жители нашли этот лук раньше учёных. Его считают одним из лучших на местном рынке.
Сейчас исследователи опасаются, что люди будут стремиться попробовать новый лук и тем самым поставят экосистему под угрозу.