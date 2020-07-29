Учёные открыли новых насекомых и назвали их в честь супергероев

Все новые виды относятся к семейству ктырей (Asilidae). Это хищные двукрылые насекомые, напоминающие внешне мух или стрекоз. Они водятся только в Австралии.

Один из видов, который по-латыни звучит как Daptolestes leei, назвали в честь автора комиксов Стэна Ли. Другие виды — в честь его персонажей: Daptolestes bronteflavus — Тор, Daptolestes illusiolautus — Локи, Daptolestes feminategus — Чёрная вдова, Humorolethalis sergius — Дэдпул.

Учёные даже объяснили свой выбор. Например, ктырь Дэдпул убивает других, а узор на его спине напоминает маску персонажа.