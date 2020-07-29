Наука и технологии
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Учёные открыли новых насекомых и назвали их в честь супергероев
Теперь есть муха Дэдпул
Учёные открыли пять новых видов насекомых и назвали их в честь супергероев вселенной Marvel, а также в честь создателя комиксов. Теперь в Австралии есть мухи Тор, Локи, Дэдпул и Чёрная вдова.
Все новые виды относятся к семейству ктырей (Asilidae). Это хищные двукрылые насекомые, напоминающие внешне мух или стрекоз. Они водятся только в Австралии.
Один из видов, который по-латыни звучит как Daptolestes leei, назвали в честь автора комиксов Стэна Ли. Другие виды — в честь его персонажей: Daptolestes bronteflavus — Тор, Daptolestes illusiolautus — Локи, Daptolestes feminategus — Чёрная вдова, Humorolethalis sergius — Дэдпул.
Учёные даже объяснили свой выбор. Например, ктырь Дэдпул убивает других, а узор на его спине напоминает маску персонажа.