Учёные открыли оптическую иллюзию, которая обманывает наш рефлекс. Посмотрите на неё

Кажется ли вам, что дыра в центре расширяется? Если так, вы не одиноки: новое исследование показывает, что эту иллюзию «расширяющейся дыры» воспринимают примерно 86% людей.

Однако самое интересное в иллюзии не это. Оказалось, что она настолько хорошо обманывает наш мозг, что даже вызывает зрачковый рефлекс. Диаметр зрачка расширяется, чтобы впустить больше света, как это и произошло бы, если бы мы действительно шли в тёмную область.

Учёные также проверили, как цвет «дыры» (помимо чёрного были синий, голубой, зелёный, пурпурный, красный, жёлтый или белый) и окружающих её точек влияет на то, насколько сильно мы мысленно и физиологически реагируем на иллюзию. В итоге иллюзия была наиболее эффективной с чёрным цветом.

Исследователи пришли к выводу, что зрачковый рефлекс зависит от восприятия, а не от реальности.