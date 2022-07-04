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Учёные открыли оптическую иллюзию, которая обманывает наш рефлекс. Посмотрите на неё

Кажется, объективная реальность для мозга не так важна
Учёные обнаружили оптическую иллюзию, которая доказывает, что наш зрачковый рефлекс, который контролирует диаметр зрачка, зависит вовсе не от физической реальности.
Учёные открыли оптическую иллюзию, которая обманывает наш рефлекс. Посмотрите на неё

Взгляните на изображение ниже:

Учёные открыли оптическую иллюзию, которая обманывает наш рефлекс. Посмотрите на неё

Кажется ли вам, что дыра в центре расширяется? Если так, вы не одиноки: новое исследование показывает, что эту иллюзию «расширяющейся дыры» воспринимают примерно 86% людей.

Однако самое интересное в иллюзии не это. Оказалось, что она настолько хорошо обманывает наш мозг, что даже вызывает зрачковый рефлекс. Диаметр зрачка расширяется, чтобы впустить больше света, как это и произошло бы, если бы мы действительно шли в тёмную область.

Учёные также проверили, как цвет «дыры» (помимо чёрного были синий, голубой, зелёный, пурпурный, красный, жёлтый или белый) и окружающих её точек влияет на то, насколько сильно мы мысленно и физиологически реагируем на иллюзию. В итоге иллюзия была наиболее эффективной с чёрным цветом.

Исследователи пришли к выводу, что зрачковый рефлекс зависит от восприятия, а не от реальности.

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