Учёные открыли простой механизм образования первой жизни

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Учёные открыли простой механизм образования первой жизниЕго могут проверить даже школьники
Учёные обнаружили, что РНК, которая, вероятно, была первым генетическим материалом для жизни на Земле, спонтанно образуется на вулканическом стекле. А его было в изобилии на Земле 4,35 млрд лет назад. Интереснее всего то, что подобные стёкла сохранились на Марсе и сегодня.
Исследование показало, что длинные молекулы РНК длиной 100-200 звеньев спонтанно образуются при перколяции (просачивании) смеси нуклеотидов сквозь вулканическое стекло.
Учёные пояснили, что «прелесть этой модели в её простоте». Проверить её могут даже старшеклассники на уроках химии. «Смешайте ингредиенты, подождите несколько дней и обнаружьте РНК», — говорят исследователи.
Новая работа предлагает простое объяснение создания РНК из небольших органических молекул, которые почти наверняка присутствовали на ранней Земле. Такие достаточно длинные РНК вполне могли быть основой для дарвиновской эволюции.