Учёные открыли простой механизм образования первой жизни

Исследование показало, что длинные молекулы РНК длиной 100-200 звеньев спонтанно образуются при перколяции (просачивании) смеси нуклеотидов сквозь вулканическое стекло.

Учёные пояснили, что «прелесть этой модели в её простоте». Проверить её могут даже старшеклассники на уроках химии. «Смешайте ингредиенты, подождите несколько дней и обнаружьте РНК», — говорят исследователи.

Новая работа предлагает простое объяснение создания РНК из небольших органических молекул, которые почти наверняка присутствовали на ранней Земле. Такие достаточно длинные РНК вполне могли быть основой для дарвиновской эволюции.