Учёные открыли способ охлаждения компьютеров светом

Чтобы понять идею исследователей, нужно вспомнить, что тепловое излучение — это, по сути, свет в невидимом инфракрасном спектре. Правила таковы, что если на объект поступает больше фотонов, то есть частиц света, чем он отдаёт, то температура его повышается.

Фотонный охладитель, собственно, увеличивает интенсивность исходящего излучения. Так он ускоряет процесс теплоотдачи. Учёные говорят, что такой метод способен приблизиться к максимальному возможному КПД.

Правда, на практике фотонный охладитель пока не проверяли. Только теоретически, на компьютерной модели. Учёные впрочем уверены, что такие системы охлаждения смогут в будущем повысить эффективность электронных устройств.