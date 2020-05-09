Учёные открыли способ похудения с помощью генной терапии

Об исследовании рассказала пресс-служба университета штата Вашингтон. Работу учёных опубликовали в Science Advances. Исследователи создали генную терапию, способную одновременно устранять различные последствия ожирения. Это, в том числе, лишний вес, воспаления и ослабленная мускулатура.

Учёные пояснили, что воспалительные процессы считаются сейчас одним из главных факторов в развитии ожирения и проблем с суставами. Наблюдения показали, что состояние суставов людей, страдающих от артрита, зависит от количества фермента фоллистатина, который отвечает за рост мышечной ткани. Инъекции этого белка значительно улучшали состояние пациентов.

Зная это, учёные предположили, что повышение активности гена, отвечающего за выработку данного фермента, может помочь людям, страдающим ожирением, избежать развития остеоартрита.

В итоге эксперименты на мышах показали, что такая генная терапия не только защитила животных остеоартрита, но и помогла им сбросить вес, а также стать сильнее и выносливее. При этом мыши продолжали есть высококалорийную пищу.