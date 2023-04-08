Учёные открыли сразу два массовых вымирания подряд в истории Земли

Учёные изучили изотопный состав урана в морских образцах, собранных в Южно-Китайском море. Они выявили два «импульса», во время которых океаны лишились кислорода, необходимого для жизни. По данным исследования, эти импульсы соответствуют двум массовым вымираниям около 259 и 262 млн лет назад.

Изучая эти древние вымирания, учёные могут лучше предсказать, как современное глобальное потепление может повлиять на океан. «Мы изучаем биокризис в пермском периоде, но аналогичное потепление происходит сегодня из-за человеческой деятельности. Люди имитируют эффекты вулканических извержений в результате выброса углерода в атмосферу», — отметил один из авторов исследования.