Учёные открыли точный метод пересчёта возраста собак в «человеческие» годы

Работу исследователей опубликовали в научном журнале Cell Systems, кратко о ней пишет ТАСС. Учёные напомнили, что в ветеринарии принято умножать возраст собаки на семь, чтобы перевести его в «человеческие» годы. Этот принцип исследователи и решили проверить.

Учёные использовали эпигенетические метки — короткие молекулы, которые управляют считываемостью генов. Их становится больше по мере старения организма. Чтобы найти такие метки у собак, исследователи собрали образцы генома примерно ста животных, в основном лабрадоров-ретриверов.

Оказалось, что на ДНК собак действительно накапливаются эпигенетические метки по мере старения. Они же показали, что умножать возраст животных на семь бессмысленно. Реальность такова, что собаки, по крайней мере лабрадоры-ретриверы, очень быстро стареют в первые четыре года жизни. К концу этого периода на их ДНК накапливается аналогичное количество эпигенетических меток, что и в геноме 50-летнего человека. Затем процесс старения замедляется. В 14 лет собаки, как правило, достигают такого же состояния, что люди в 70-75 лет.