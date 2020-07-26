Учёные отправят метеорит с Марса обратно домой

До сих пор этот метеорит хранился в Музее естественной истории в Лондоне. Он отправится на Марс вместе с Perseverance не просто так: известные учёным параметры камня будут использоваться для калибровки оборудования аппарата. Это окажется особенно важным в случае, если марсоход наткнётся на возможные признаки жизни на планете.

Камень, который стал метеоритом, сформировался около 450 млн лет назад. Он был оторван от Марса астероидом или кометой примерно 600-700 тысяч лет назад. Затем он упал на Землю. Его нашли в пустыне в Омане в 1999 году. Состав метеорита исследователи очень хорошо изучили, что делает его ценным во время миссии Perseverance.