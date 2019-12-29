Учёные отправят в организм человека нанозонд для изучения рака

Нанозонд обеспечивает мониторинг уровня pH в клетке. Учёным важно знать его, так как сдвиг уровня в кислую сторону происходит при воспалительных процессах и в условиях развития опухолей. Кроме того, кислотная межклеточная среда может сама по себе способствовать метастазированию опухоли.

Новый нанозонд не требует предварительного введения в ткань или клетку флуоресцентных меток, а также безопасен для организма. Основной элемент устройства — наносенсор, чувствительностью выше 0,01 единиц. Он способен к быстрому реагированию (до 2 мс) и высокому пространственному разрешению (50 нм).

Данный прибор поможет учёным понять роль pH в клеточной активности, что имеет значение в диагностике и лечении рака.