Учёные отредактировали геном в теле человека для устранения врождённой слепоты

Процедура прошла в Глазном институте Кейси Университета здоровья и науки Орегона в Портленде. У пациента была наследственная форма слепоты — амавроза Лебера, поэтому вылечить её иными методами было невозможно.

Болезнь вызвана мутацией гена, из-за которой организм не вырабатывает белок, необходимый для преобразования света в сигналы для мозга. Единственный способ устранить дефект — отредактировать или удалить повреждённый участок с помощью разрезания ДНК.

Все манипуляции проводились на сетчатке пациента под общим наркозом. Пока неясно, насколько эффективной оказалась операция. Нужен месяц, чтобы увидеть результаты.