Учёные отследили падение астероида на Землю

Это была уже пятая успешная попытка отследить падение околоземных астероидов. Впервые это произошло в октябре 2008 года. Учёные тогда обнаружили 4,1-метровый астероид 2008 TC3 за 19 часов до того, как взорвался над Нубийской пустыней. Все последующие астероиды тоже были небольшими и не нанесли ущерба людям.

Пятый астероид 2022 EB5 открыли 11 марта 2022 года при помощи 60-сантиметрового телескопа системы Шмидта наблюдательной станции Пискештете Обсерватории Конкоя. Открытие состоялось примерно за два часа до вхождения небесного тела в атмосферу Земли. Астероид частично сгорел там, а несгоревшие обломки упали в 23:40 по Гринвичу в Норвежское море.