Учёные озвучили все заболевания, которые вызывает вейпинг

В ряде исследований учёные выявили усиление респираторных симптомов у подростков, вызванные парением, а также усиление симптомов, подобных тем, которые возникают при бронхите, астме и одышке. Кроме того, научные работы показали, что при парении страдает желудочно-кишечный тракт.

У курильщиков наблюдается раздражённая слизистая оболочка дыхательных путей, и даже повреждены бронхи. Сообщается, что электронные сигареты также могут повреждать дыхательные пути. Для «хроников» использование сигарет чревато тяжёлыми воспалительными заболеваниями.

Вейпинг влияет и на лёгкие, ухудшая их кровоснабжение и вызывая тем самым липоидную пневмонию.