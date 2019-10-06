Наука и технологии
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Учёные озвучили все заболевания, которые вызывает вейпинг
Страдает даже желудочно-кишечный тракт
Исследователь Медицинского факультета Университета Северной Каролины в США провёл обзор всей опубликованной научной литературы о влиянии электронных сигарет на дыхательную систему человека. Он пришёл к выводу, что вейпинг только за последний год вызвал 12 смертельных случаев и привёл к отравлению около 805 американцев.
В ряде исследований учёные выявили усиление респираторных симптомов у подростков, вызванные парением, а также усиление симптомов, подобных тем, которые возникают при бронхите, астме и одышке. Кроме того, научные работы показали, что при парении страдает желудочно-кишечный тракт.
У курильщиков наблюдается раздражённая слизистая оболочка дыхательных путей, и даже повреждены бронхи. Сообщается, что электронные сигареты также могут повреждать дыхательные пути. Для «хроников» использование сигарет чревато тяжёлыми воспалительными заболеваниями.
Вейпинг влияет и на лёгкие, ухудшая их кровоснабжение и вызывая тем самым липоидную пневмонию.
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