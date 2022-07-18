Учёные: пчёлы помогут стабилизировать цены на продукты питания

Учёные из Редингского университета проанализировали многолетние данные о влиянии опылителей, таких как пчёл, на стабильность урожая. Они обнаружили, что урожайность растений, опыляемых пчёлами и другими насекомыми, варьируется на 32% меньше, чем у растений, выращенных без опылителей. Иными словами, урожайность в первом случае стабильнее.

Исследователи предполагают, что насекомые могут помочь смягчить проблемы с поставками еды, которые вызывают скачки цен. Авторы отметили, что опылители особенно важны при выращивании фруктовых и овощных культур. Поэтому важно поддерживать популяцию пчёл и её доступ к растениям.